Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Италии

Милан и Кортина-д'Ампеццо получили право на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года

«Зимние Олимпийские игры Милан-Кортина-2026 будут представлены знаковыми и красивыми местами, сочетая в себе достопримечательности современного европейского мегаполиса с классической альпийской атмосферой», — отметил президент МОК Томас Бах.

Это решение приняли на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.

Соперником итальянской заявки на проведение Игр была Швеция, которая предлагала провести игры в Стокгольме и Оре, передает RT.

Италия принимала Игры три раза в истории: в 1956 году зимний турнир прошел в Кортина-д’Ампеццо, в 2006 году — в Турине, в Риме проходила летняя Олимпиада 1960 года.

Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля, Паралимпийские игры — с 6 по 15 марта.