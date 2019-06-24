В Сочи рейсовый автобус врезался в ограждение, пострадали двое детей и двое взрослых

В Адлерском районе Сочи вечером 24 июня произошло ДТП с участием рейсового автобуса

«По предварительным данным, авария произошла по причине наезда автобуса на металлическое силовое ограждение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пострадали, по данным ведомства, четыре человека — двое взрослых и двое детей. Они доставлены в медучреждения.

Сейчас движение на этом участке дороги регулируют сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.