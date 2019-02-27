Депутаты ЗСК решили в 2019 году увеличить расходы краевого бюджета на 11,5 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края намерены увеличить бюджетные расходы на 2019 год почти на 11,5 млрд рублей

Об этом 27 февраля на 18-й сессии ЗСК рассказал министр финансов края Сергей Максименко. Он отметил, что основную часть денег направят на реализацию краевых госпрограмм.

По словам Максименко, 4,4 млрд рублей — более трети от общего объема финансирования — получит социально-культурная сфера. Из них более 2,2 млрд рублей направят на госпрограмму «Развитие здравоохранения». На субсидии муниципалитетам для создания новых мест в школах и детсадах выделят 1 млрд рублей.

На финансирование программы по развитию автомобильных дорог хотят направить более 3,7 млрд рублей.

Отмечается, что финансирование увеличат практически во всех отраслях экономики Кубани.

«Стратегическая задача — сделать бюджет социально направленным не за счет предоставления льгот и пособий, а за счет предоставления возможности жителям работать, чтобы они не нуждались в помощи», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что для работы экономики Кубани создали все условия.

«В бюджет заложены большие суммы на поддержку всех отраслей. Обидно, когда по итогам года остаются нереализованные деньги. Поэтому контроль за эффективным исполнением госпрограмм и расходованием бюджетных средств мы не прекращаем. Наработанная практика нашла понимание со стороны краевых министерств и ведомств», — отметил спикер кубанского парламента.

Депутаты утвердили изменения в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования. За счет остатка, который остался на 1 января, на 57,7 млн рублей увеличат расходную часть. Эти деньги собираются направить на организацию дополнительного профобразования медработников по программам повышения квалификации. Также часть денег планируют направить на покупку и ремонт медицинского оборудования.