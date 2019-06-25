В Комсомольском микрорайоне Краснодара временно отключат светофор
На улице Сормовской с 25 июня для ремонта временно отключат светофор
Светофор на пересечении улиц Сормовской и Западной отключат утром 25 июня, он не будет работать до 17:00 28 июня. В это время специалисты будут проводить работы по замене оборудования.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов попросил водителей ориентироваться на знаки. При необходимости регулировать движение на перекрестке будут сотрудники ГИБДД, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в Комсомольском микрорайоне уже отключали на два дня другой светофор на пересечении улиц Сормовской и Тюляева.
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