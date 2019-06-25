В Комсомольском микрорайоне Краснодара временно отключат светофор

На улице Сормовской с 25 июня для ремонта временно отключат светофор

Светофор на пересечении улиц Сормовской и Западной отключат утром 25 июня, он не будет работать до 17:00 28 июня. В это время специалисты будут проводить работы по замене оборудования.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов попросил водителей ориентироваться на знаки. При необходимости регулировать движение на перекрестке будут сотрудники ГИБДД, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.