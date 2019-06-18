В Комсомольском микрорайоне Краснодара на два дня отключат светофор
В Краснодаре на пересечении улиц Сормовской и Тюляева 18 июня временно отключат светофор
Светофор не будет работать с 22:00 18 июня до 17:00 20 июня. В это время специалисты займутся заменой оборудования.
При необходимости сотрудники ГИБДД займутся регулировкой транспортных и пешеходных потоков на перекрестке Сормовской и Тюляева, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, в начале мая начался ремонт улицы Сормовской, ее отремонтируют на всем протяжении — от Селезнева до 1-го Мая. Работы планируется завершить во второй половине лета.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре с 20 по 23 июня частично перекроют движение транспорта на участке улицы Покрышкина.
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