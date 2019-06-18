В Комсомольском микрорайоне Краснодара на два дня отключат светофор

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре на пересечении улиц Сормовской и Тюляева 18 июня временно отключат светофор

Читайте также:

Светофор не будет работать с 22:00 18 июня до 17:00 20 июня. В это время специалисты займутся заменой оборудования.

При необходимости сотрудники ГИБДД займутся регулировкой транспортных и пешеходных потоков на перекрестке Сормовской и Тюляева, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в начале мая начался ремонт улицы Сормовской, ее отремонтируют на всем протяжении — от Селезнева до 1-го Мая. Работы планируется завершить во второй половине лета.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре с 20 по 23 июня частично перекроют движение транспорта на участке улицы Покрышкина.

Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На российско-абхазской границе задержали машину с вином вместо колеса
Мэрия Сочи пообещала мировые соглашения всем жителям квартир в самостроях с правом собственности
В ДТП с участием маршрутки в Новороссийске пострадали четыре человека
Житель Адыгеи устроил свалку из трупов животных
Дело застройщиков перинатального центра в Сочи передано в суд
В Комсомольском микрорайоне Краснодара на два дня отключат светофор

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале