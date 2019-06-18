В Комсомольском микрорайоне Краснодара на два дня отключат светофор

В Краснодаре на пересечении улиц Сормовской и Тюляева 18 июня временно отключат светофор

Светофор не будет работать с 22:00 18 июня до 17:00 20 июня. В это время специалисты займутся заменой оборудования.

При необходимости сотрудники ГИБДД займутся регулировкой транспортных и пешеходных потоков на перекрестке Сормовской и Тюляева, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.