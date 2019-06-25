В Ростове-на-Дону 16-летняя девушка утонула в реке

По версии следствия, 16-летняя девушка купалась в реке Дон в районе пляжа на улице Левобережной в ночь на 23 июня. Она не справилась с течением и не вернулась на берег, о чем ее знакомые сообщили спасателям. Тело девушки с признаками утопления позже нашли ниже по течению реки.

Следствие устанавливает обстоятельства случившегося, проводится проверка, сообщили 24 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.