В Ростове-на-Дону 16-летняя девушка утонула в реке
В Ростове следователи начали проверку из-за смерти девушки в реке Дон
По версии следствия, 16-летняя девушка купалась в реке Дон в районе пляжа на улице Левобережной в ночь на 23 июня. Она не справилась с течением и не вернулась на берег, о чем ее знакомые сообщили спасателям. Тело девушки с признаками утопления позже нашли ниже по течению реки.
Следствие устанавливает обстоятельства случившегося, проводится проверка, сообщили 24 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.
Как писали Юга.ру, 21 июня в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону подросток утонул в реке.
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