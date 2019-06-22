В Ростове утонул 14-летний юноша
В Ростове-на-Дону на Западном 21 июня подросток утонул в реке
Трагедия произошла вечером на реке Дон недалеко от Гремучего родника.
По предварительным данным, 14-летний подросток отдыхал на реке с друзьями, без присмотра взрослых. Юноша далеко заплыл и стал тонуть. Отдыхающим не удалось спасти его.
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По факту случившегося проводится проверка, сообщает RostovGazeta со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Ростовской области.
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