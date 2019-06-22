В Ростове утонул 14-летний юноша

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону на Западном 21 июня подросток утонул в реке

Трагедия произошла вечером на реке Дон недалеко от Гремучего родника. 

По предварительным данным, 14-летний подросток отдыхал на реке с друзьями, без присмотра взрослых. Юноша далеко заплыл и стал тонуть. Отдыхающим не удалось спасти его. 

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Тело подростка направили на судебно-медицинскую экспертизу. 

По факту случившегося проводится проверка, сообщает RostovGazeta со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, 15 июня в Краснодарском крае утонул 17-летний парень.

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