В Ростове утонул 14-летний юноша

В Ростове-на-Дону на Западном 21 июня подросток утонул в реке

Трагедия произошла вечером на реке Дон недалеко от Гремучего родника.

По предварительным данным, 14-летний подросток отдыхал на реке с друзьями, без присмотра взрослых. Юноша далеко заплыл и стал тонуть. Отдыхающим не удалось спасти его.