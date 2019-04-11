В Адыгее черные копатели разграбили два кургана

В Адыгее за последний месяц выявили два факта разграбления курганов

При осмотре места разграбления объекта культурного наследия были обнаружены артефакты — металлические и бронзовые изделия, а также останки захоронения человека. Датировку и уникальность изъятых предметов определят эксперты, к которым обратятся правоохранительные органы, пояснил порталу Юга.ру Ципинов.

«Вчера совершили совместный выезд с представителями правоохранительных органов и зафиксировали следы разграбления целой курганной группы. Надеюсь, по результатам выезда будет возбуждено уголовное дело», — отметил Рустем Ципинов.

Первый случай произошел в марте, второй — 10 апреля, сообщил порталу Юга.ру начальник управления по охране и использованию объектов культурного наследия Адыгеи Рустем Ципинов.

В пресс-службе прокуратуры Адыгеи уточнили, что по первому факту разграбления объекта археологии на территории Каменномостского лесничества уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.2 УК РФ (Поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле, проводимые без разрешения, повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя).

Черные копатели оставили на месте разграбления железные предметы, которые относятся к VI-VII векам н.э. и являются исторической ценностью.