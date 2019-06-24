В Крыму врачам выдадут газовые баллончики и шокеры
В Крыму с июля планируют закупить газовые баллончики и шокеры для врачей скорой помощи
Минздрав собирается выделить деньги на покупку средств индивидуальной защиты для врачей. Пока не понятно, как этот вопрос регламентируют и урегулируют, пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Олефиренко, который выступил в эфире радио «Спутник в Крыму».
По словам Олефиренко, он постарается, чтобы у каждого врача, выезжающего на вызов, были с собой хотя бы сертифицированные баллончик и шокер. Это связано с регулярными нападениями на сотрудников скорой помощи, особенно на девушек, которые работают в паре или в одиночку.
Также собеседник отметил, что нужно защитить медперсонал на законодательном уровне. Для этого он предложил ужесточить наказание либо обеспечить врачей средствами защиты.
Как сообщали Юга.ру, в марте стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний собирается закупить 1 тыс. дистанционных электрошокеров.
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