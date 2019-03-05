ФСИН купит тысячу дистанционных электрошокеров

Федеральная служба исполнения наказаний собирается закупить 1 тыс. дистанционных электрошокеров

Ведомство разместило заказ на портале госузакупок. ФСИН намерена приобрести 1 тыс. электрошоковых устройств — автономных искровых разрядников. В документах говорится, что устройства должны быть рассчитаны на 3 тыс. включений и работать при температурах от -20 °C до 50 °C.