ФСИН купит тысячу дистанционных электрошокеров

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Федеральная служба исполнения наказаний собирается закупить 1 тыс. дистанционных электрошокеров

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Ведомство разместило заказ на портале госузакупок. ФСИН намерена приобрести 1 тыс. электрошоковых устройств — автономных искровых разрядников. В документах говорится, что устройства должны быть рассчитаны на 3 тыс. включений и работать при температурах от -20 °C до 50 °C.

Ведомство готово потратить на покупку устройств 11,5 млн рублей. Поставщик должен доставить товар до 30 сентября.

Издание «Такие дела» уточняет, что дистанция применения электрошокера должна быть от 4,5 метров.

Во ФСИН 1 марта заявили о намерении изменить кодекс этики и служебного поведения сотрудников. Это необходимо для повышения дисциплины служащих.

Закупки Оружие ФСИН
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