Четырех мужчин задержали по подозрению в нападении на полицейских, охранявших пациента в больнице

В Ингушетии задержали четырех местных жителей, которые 19 июня напали на полицейских в больнице

Инцидент произошел 19 июня во дворе Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани. Группа неизвестных напала на сотрудников полиции и забрала из травматологического отделения пациента, которого доставили в больницу после избиения накануне. Полицейские сделали предупредительные выстрелы.

В результате задержали четверых мужчин от 24 до 47 лет. Это жители Назрани, сел Сурхахи и Экажево. Отмечается, что они оказали неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Полицейские устанавливают других граждан, причастных к произошедшему, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.