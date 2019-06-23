Четырех мужчин задержали по подозрению в нападении на полицейских, охранявших пациента в больнице

Ингушетия

Распечатать

В Ингушетии задержали четырех местных жителей, которые 19 июня напали на полицейских в больнице

Инцидент произошел 19 июня во дворе Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани. Группа неизвестных напала на сотрудников полиции и забрала из травматологического отделения пациента, которого доставили в больницу после избиения накануне. Полицейские сделали предупредительные выстрелы.

В результате задержали четверых мужчин от 24 до 47 лет. Это жители Назрани, сел Сурхахи и Экажево. Отмечается, что они оказали неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Полицейские устанавливают других граждан, причастных к произошедшему, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.

Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Двух котят вытащили спасатели из колодца в Новороссийске
Студию «Ералаш» хотят открыть в Крыму
Двух пьяных дебоширов сняли с самолета Ростов — Москва
Мэр Магаса пообещал забрать трех медведей, запертых в клетке у придорожного кафе в Оренбургской области
Четырех мужчин задержали по подозрению в нападении на полицейских, охранявших пациента в больнице
На центральном пляже Геленджика утонул пенсионер

Лента новостей

В Анапе детям продлили запрет на купание в море

Статьи Партнерский

Пять способов сделать свою дачу местом, где хочется бывать чаще

Полезные советы для летнего сезона

Статьи

Восемь самых красивых мест для отдыха с палаткой в Крыму

Курорты Юга.ру нашли повод отправиться на отдых «дикарями»

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале