Неизвестные избили полицейских в больнице Назрани и забрали пациента, которого те охраняли
В Ингушетии возбудили уголовное дело после нападения группы мужчин на полицейских, охранявших пациента больницы
Инцидент произошел 19 июня в Ингушской республиканской клинической больнице в Назрани.
«Путем нанесения ударов в различные части тела неустановленные лица применили насилие в отношении сотрудников, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей», — сообщили в пресс-службе СКР по Ингушетии.
Ранее СМИ сообщали, что также нападавшие открыли стрельбу и забрали из травматологического отделения пациента, которого доставили в больницу после избиения накаунне. Всего пострадали восемь полицейских. Преступление правоохранители связывали с внутритейповым конфликтом.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
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