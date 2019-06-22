В расширенный состав сборной РФ на Кубок мира вошли четыре баскетболиста «Локомотива-Кубани»

Тренерский штаб сборной России по баскетболу 22 июня представил список претендентов на участие в сборе перед Кубком мира 2019 года

Основной сбор команды стартует 22 июля в УТЦ «Новогорск». Для участия в нем главный тренер сборной Сергей Базаревич вызвал 24 баскетболиста, том числе четырех игроков краснодарского «Локомотива-Кубани» — Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин, Владимир Ивлев и Станислав Ильницкий.

Полный список игроков:

Защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Алексей Швед и Вячеслав Зайцев («Химки»), Евгений Колесников (УНИКС), Дмитрий Кулагин и Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин, Александр Хоменко и Иван Ухов (ЦСКА).

Форварды: Семен Антонов, Андрей Воронцевич и Никита Курбанов(ЦСКА), Никита Балашов («Невежис», Литва), Евгений Валиев, Сергей Карасев и Владислав Трушкин («Зенит»), Петр Губанов и Андрей Зубков («Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»).

Центровые: Тимофей Мозгов («Орландо Мэджик», НБА), Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артем Забелин («Автодор»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС).