В расширенный состав сборной РФ на Кубок мира вошли четыре баскетболиста «Локомотива-Кубани»

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Тренерский штаб сборной России по баскетболу 22 июня представил список претендентов на участие в сборе перед Кубком мира 2019 года

Основной сбор команды стартует 22 июля в УТЦ «Новогорск». Для участия в нем главный тренер сборной Сергей Базаревич вызвал 24 баскетболиста, том числе четырех игроков краснодарского «Локомотива-Кубани» — Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин, Владимир Ивлев и Станислав Ильницкий.

Полный список игроков:

Защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Алексей Швед и Вячеслав Зайцев («Химки»), Евгений Колесников (УНИКС), Дмитрий Кулагин и Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин, Александр Хоменко и Иван Ухов (ЦСКА).  

Форварды: Семен Антонов, Андрей Воронцевич и Никита Курбанов(ЦСКА), Никита Балашов («Невежис», Литва), Евгений Валиев, Сергей Карасев и Владислав Трушкин («Зенит»), Петр Губанов и Андрей Зубков («Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»).

Центровые: Тимофей Мозгов («Орландо Мэджик», НБА), Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артем Забелин («Автодор»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС).

Смотрите фоторепортаж:

В рамках подготовки к КМ-2019 российская команда выступит на трех турнирах — в Москве (2-4 августа), итальянской Вероне (8-10 августа) и финском Эспоо (17-18 августа). 23 августа сборная отправится в Китай, где с 26 по 28 августа будет принимать участие в еще одном подготовительном турнире в Нинбо, сообщили в пресс-службе Российской федерации баскетбола. 

В итоговую заявку на КМ-2019 попадут 12 игроков, пишет RT.

Кубок мира стартует 31 августа.

Как сообщали Юга.ру, в феврале подопечные Сергея Базаревича одержали победу над сборной Финляндии в матче отборочного турнира на КМ-2019 и обеспечили себе участие в мировом первенстве, заняв второе место в группе.

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань» Сборная России по баскетболу
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