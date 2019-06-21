Вице-мэра Сочи уволили за срыв сроков сдачи детского сада и двух школ

Краснодарский край

Распечатать

Заместителя главы Сочи Павла Терехова 21 июня отстранили от должности из-за срыва сроков сдачи школ и детсада

В пресс-службе администрации курорта сообщили, что причиной увольнения стало несоблюдение сроков строительства объектов социальной сферы. В этом году планировали сдать детский сад №7 в Хосте и две школы: гимназию № 15 в микрорайоне Макаренко и школу № 82 в поселке Дагомысе. Планировалось, что они будут готовы к сентябрю, однако во время очередной инспекции стало очевидно, что сроки реализации проекта могут быть не выполнены. 

«Школы и детские сады должны быть готовы к сентябрю. Такое поручение я дал своему заместителю в самом начале строительства. От него требовалось проверить документацию, проект, подготовить документы на экспертизу. Вот эта работа была выполнена не в срок. И за это я буду наказывать», — цитирует мэра Анатолия Пахомова пресс-служба администрации Сочи. 

На должность заместителя главы администрации города назначили Михаила Неудачного. Ранее он курировал вопросы долевого строительства в профильном департаменте. 

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, 18 июня вице-мэр Волгограда Владимир Кондратенко вернулся на пост начальника управления гражданской обороны Сочи. 

Кадровые перестановки Сочи Чиновники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Лукашенко рассказал Кадырову о мечте посмотреть на горы Кавказа и вручил ему орден
Вице-мэра Сочи уволили за срыв сроков сдачи детского сада и двух школ
«Сегодня шорты, завтра поцелуи на улицах, дальше что?» Варламов рассказал о претензии читателя из Дагестана
На некоторые пляжи в Сочи начали пускать только с паспортом
Крупный природный пожар потушили в Сочи
В Анапе детям продлили запрет на купание в море

Лента новостей

В Анапе детям продлили запрет на купание в море

Статьи Партнерский

Пять способов сделать свою дачу местом, где хочется бывать чаще

Полезные советы для летнего сезона

Статьи

Восемь самых красивых мест для отдыха с палаткой в Крыму

Курорты Юга.ру нашли повод отправиться на отдых «дикарями»

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале