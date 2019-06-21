Вице-мэра Сочи уволили за срыв сроков сдачи детского сада и двух школ
Заместителя главы Сочи Павла Терехова 21 июня отстранили от должности из-за срыва сроков сдачи школ и детсада
В пресс-службе администрации курорта сообщили, что причиной увольнения стало несоблюдение сроков строительства объектов социальной сферы. В этом году планировали сдать детский сад №7 в Хосте и две школы: гимназию № 15 в микрорайоне Макаренко и школу № 82 в поселке Дагомысе. Планировалось, что они будут готовы к сентябрю, однако во время очередной инспекции стало очевидно, что сроки реализации проекта могут быть не выполнены.
«Школы и детские сады должны быть готовы к сентябрю. Такое поручение я дал своему заместителю в самом начале строительства. От него требовалось проверить документацию, проект, подготовить документы на экспертизу. Вот эта работа была выполнена не в срок. И за это я буду наказывать», — цитирует мэра Анатолия Пахомова пресс-служба администрации Сочи.
На должность заместителя главы администрации города назначили Михаила Неудачного. Ранее он курировал вопросы долевого строительства в профильном департаменте.
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