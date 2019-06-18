Вице-мэр Волгограда вернулся на пост начальника управления гражданской обороны Сочи
Новым начальником управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи в июне назначили Владимира Кондратенко
Об этом было объявлено 18 июня на еженедельной планерке в мэрии Сочи. Кондратенко сменит на посту Александра Агафонова.
«Прежний руководитель управления Александр Агафонов отработал честно, добросовествно. При нем был увеличен фронт работы», — отметил мэр курорта Анатолий Пахомов.
В пресс-службе администрации Сочи порталу Юга.ру сказали, что не знают, куда ушел Агафонов.
Кто такой Владимир Кондратенко
Владимир Кондратенко имеет два высших образования. В 1984 году закончил Саратовское высшее военно-командное училище МВД России имени Дзержинского, в 20130-м — Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет.
Работал в Волгограде на руководящих должностях, в том числе на посту заместителя главы муниципалитета.
Как сообщали Юга.ру, Владимир Кондратенко ранее уже возглавлял управление ГО и защиты населения — с апреля 2014 года по август 2017-го. Затем его место занял генерал-лейтенант внутренней службы Александр Агафонов, который проработал на посту около двух лет.
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