Пахомов назначил своим помощником замначальника службы ФСБ Сочи

Помощником главы Сочи в марте назначили Николая Авдеева. Ранее он занимал должность заместителя начальника службы ФСБ России по Сочи

«Николай Борисович будет присутствовать на всех моих совещаниях. По всем назначениям он будет давать согласование. Главная задача, которая стоит перед моим помощником, — следить за тем, чтобы в кадры администрации не попали люди, которые не должны туда попасть», — сказал мэр Сочи Анатолий Пахомов на еженедельной планерке 12 марта.

В пресс-службе мэрии Сочи уточнили, что теперь все назначения в администрацию курорта будут после официального конкурса по формированию кадрового резерва. Принять участие в отборе смогут все желающие. В первый день конкурса заявки на участие подали около 15 тыс. человек из разных регионов России.

Кто такой Николай Авдеев

Николай Авдеев получил высшее образование в Кубанском государственном университете. С 1980 по 1982 год работал в прокуратуре Центрального района Сочи. С 1982 по 1994 год служил на разных должностях в КГБ.