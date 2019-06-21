На самолетах авиакомпании «Россия» установили мультимедиасистемы
Самолеты авиакомпании «Россия», вылетающие из Пулково, оборудовали мультимедиасистемами
Благодаря новым портативным серверам пассажирам стали доступны стриминговые системы развлечений, которые создали на базе технологии SIFES (Streaming in-flight entertainment system).
При помощи Wi-Fi пассажиры могут подключить свои мобильные устройства к внутренней сети, где размещен развлекательный контент, в том числе фильмы и аудиокниги. Кроме того, пассажирам лайнеров Boeing-777 будут доступны стационарные системы развлечений. В спинки кресел установили экраны, на которых можно смотреть видео и данные о полете, настраивать освещение или воспользоваться кнопкой вызова бортпроводника.
Из аэропорта Пулково самолеты авиакомпании «Россия» летают в том числе в Краснодар, Сочи, Геленджик, Анапу, Симферополь, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.
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По словам генерального директора авиакомпании «России» Сергея Александровского, доступ к мультимедийной системе развлечений как во время длительных, так и во время более коротких перелетов позволяет сформировать у пассажиров положительные эмоции от путешествия. Он добавил, что авиаперевозчик планирует повышать качество продукта.
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