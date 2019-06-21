На самолетах авиакомпании «Россия» установили мультимедиасистемы

Благодаря новым портативным серверам пассажирам стали доступны стриминговые системы развлечений, которые создали на базе технологии SIFES (Streaming in-flight entertainment system).

При помощи Wi-Fi пассажиры могут подключить свои мобильные устройства к внутренней сети, где размещен развлекательный контент, в том числе фильмы и аудиокниги. Кроме того, пассажирам лайнеров Boeing-777 будут доступны стационарные системы развлечений. В спинки кресел установили экраны, на которых можно смотреть видео и данные о полете, настраивать освещение или воспользоваться кнопкой вызова бортпроводника.

Из аэропорта Пулково самолеты авиакомпании «Россия» летают в том числе в Краснодар, Сочи, Геленджик, Анапу, Симферополь, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.