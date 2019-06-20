В Ингушетии назначили нового главу МВД
Министерство внутренних дел Ингушетии в июне возглавил генерал-майора полиции Михаил Коробкин
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 20 июня представил нового руководителя МВД личному составу. Коробкина назначили главой ведомства согласно указу президента РФ от 6 июня.
Евкуров отметил, что основными задачами для нового министра внутренних должна стать кадровое укрепление МВД, а также борьба с экономическими и коррупционными преступлениями, сообщили в пресс-службе главы республики.
Как писали Юга.ру, предыдущий главы МВД по Игнушетии Дмитрий Кава ушел в отпуск после протестного митинга 26 и 27 марта в Магасе. Президент РФ Владимир Путин 1 мая подписал указ об увольнении Кавы. Исполняющим обязанности министра внутренних дел по Ингушетии стал полковник юстиции Юрий Муравьев.
Кто такой Михаил Коробкин
Михаил Коробкин родился в 1973 году в Семенове Нижегородской области. В 1995 году он окончил Военный инженерный строительный институт, в 2004 году — Московский университет МВД России. Коробкин является кандидатом юридических наук. С 1995 по 2000 годы он проходил военную службу в Вооруженных силах РФ. С 2001 года служил на различных должностях в подразделениях МВД Московской области и Центрального федерального округа. С октября 2017 года Коробкин занимал должность замначальника ГУ МВД по Ставропольскому краю — начальника полиции.
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