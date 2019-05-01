Путин уволил главу МВД Ингушетии
Президент РФ Владимир Путин 1 мая подписал указ об увольнении главы МВД по Игнушетии Дмитрия Кавы
Документ опубликован на портале официальной правовой информации. В нем говорится, что Дмитрия Каву освободили от должности.
Как сообщали Юга.ру, Кава ушел в отпуск после протестного митинга 26 и 27 марта в Магасе. По данным «Коммерсанта», после отпуска он мог покинуть регион. 31 марта исполняющим обязанности главы МВД по Ингушетии стал полковник юстиции Юрий Муравьев.
Дмитрий Кава возглавил ингушскую полицию в мае 2017 года.
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