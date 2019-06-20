Семьям с детьми предложили ипотечную программу со ставкой под 5,49%

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Банк УРАЛСИБ в июне предложил семьям с детьми новую ипотечную программу с господдержкой

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Процентная ставка составляет 5,49% годовых. Если клиенты будут оформлять кредит по двум документам (без предоставления справки о доходах) ставка составит 5,99% годовых. Программа действует для семей с двумя и более детьми, рожденными с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, сообщили 20 июня в пресс-службе банка УРАЛСИБ.

Кредит будут предоставлять на покупку квартиры в строящемся или готовом доме у юридического лица. Также возможно погашение ранее взятой ипотеки, которую предоставил другой банк.

По условиям программы, минимальная сумма кредита составляет 300 тыс. рублей. Максимальная сумма зависит от региона. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области при покупке квартиры в многоквартирном доме или таунхаусе она составит равна 12 млн рублей. Для других регионов максимальная сумма составит 6 млн рублей.

Предусмотрены дополнительные расходы. Это страхование жизни и трудоспособности заемщика, страхование и оценка квартиры, оформляемой в залог, нотариальное заверение документов.

Срок кредитования составляет от 3 до 30 лет. Минимальный размер первоначального взноса — 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Обеспечением по кредиту выступает залог приобретаемой недвижимости. Досрочное погашение кредита возможно без штрафов и пеней.

Подробную информацию об ипотечной программе можно узнать в отделениях банка, на сайте или по телефону: 8 (800) 250-57-57.

Как сообщали Юга.ру, банк УРАЛСИБ с 17 июня снизил ставки по программам ипотечного кредитования при сумме кредита от 5 млн рублей включительно.

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