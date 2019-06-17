УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке на кредиты от 5 млн рублей

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Банк УРАЛСИБ с 17 июня снизил ставки по программам ипотечного кредитования при сумме кредита от 5 млн рублей включительно

Минимальная ставка теперь составляет 9,99% годовых и распространяется на следующие программы:

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Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте УРАЛСИБа.

Как сообщали Юга.ру, по итогам 2018 года УРАЛСИБ вошел в топ-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса.

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