УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке на кредиты от 5 млн рублей
Банк УРАЛСИБ с 17 июня снизил ставки по программам ипотечного кредитования при сумме кредита от 5 млн рублей включительно
Минимальная ставка теперь составляет 9,99% годовых и распространяется на следующие программы:
- приобретение готового жилья;
- покупка строящегося жилья;
- рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков;
- программа «Ипотечные каникулы».
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте УРАЛСИБа.
Как сообщали Юга.ру, по итогам 2018 года УРАЛСИБ вошел в топ-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса.
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