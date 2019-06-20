В Краснодаре будут судить застройщика за обман дольщиков на 500 млн рублей
В Краснодаре застройщика ЖК «Арс-Аврора» будут судить за хищение 500 млн рублей у дольщиков
По версии следствия, 40-летний житель Москвы являлся учредителем и факическим руководителем ООО ЖК «Арс-Аврора». С ноября 2013 года по май 2016 года он с сообщником заключал с людьми договоры долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома на улице Дзержинского, 95. Однако свои обязательства мужчины не выполнили, а часть денег похитили. Дом до сих пор не достроили.
От действий застройщика пострадало более 100 человек. Ущерб превысил 500 тыс. рублей.
Мужчину заключили под стражу и обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Его сообщника разыскивают. Прокуратура направила материалы дела в Ленинский районный суд Краснодара, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. На имущество обвиняемого наложили арест.
Как писали Юга.ру, в конце мая лжезастройщика из Яблоновского осудили за обман дольщиков на 8,7 млн рублей.
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