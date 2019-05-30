Госдума вернется к законопроекту о наказании за самострои спустя год

Правительство внесло в Госдуму поправки к законопроекту об административной ответственности за самовольное строительство

Поправки к законопроекту «Об изменении КоАП в части совершенствования механизма пресечения самовольного строительства», который был принят в первом чтении в мае 2018 года, подготовил Минстрой.

Документом предлагается распространить санкции ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (Нарушение порядка строительства и ввода в эксплуатацию) на строительство и реконструкцию, которые приводят к нарушению установленных предельных параметров. Ранее ответственность за самострой распространялась только на строительство и реконструкцию без разрешения.

Также поправки исключают из законопроекта значительную часть — о санкциях за неисполнение решения о сносе самостроя. В пояснительной записке к первоначальному варианту законопроекта говорилось, что «на практике нередки случаи, при которых даже при принятии решения о сносе самовольной постройки, ее снос не осуществляется», и предлагалось ввести за это штрафы до 300 тыс. рублей. Однако эту часть Минстрой решил полностью убрать, чтобы «исключить возможность при одном нарушении, связанном с неисполнением решения о сносе самовольной постройки, применить к нарушителю несколько мер ответственности» (сейчас положения о сносе самовольных построек содержит ст. 222 ГК РФ и ст. 105 закона «Об исполнительном производстве» — прим. портала Юга.ру).

Еще одно изменение — дата вступления закона в силу. Если изначально он должен был вступить в силу 1 июля 2018 года, то сейчас эта дата меняется на 1 июля 2019 года.

Как писали Юга.ру, правительственный законопроект об условиях сноса самостроев был внесен в Госдуму в ноябре 2017 года