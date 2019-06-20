В горах Адыгеи погибли двое пенсионеров и пострадал подросток во время ДТП

В Адыгее вечером 19 июня в лобовом ДТП погибли двое пожилых жителей Майкопского района

Авария произошла около 21:10 на 23-м км дороги Майкоп — Гузерипль, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

По словам собеседника, 81-летний водитель автомобиля «Волга» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota. За рулем иномарки находился 47-летний мужчина.

В результате ДТП погибли 81-летний водитель и 80-летняя пассажирка «Волги». Также пострадала 13-летняя пассажирка иномарки. ее доставили в больницу.