В горах Адыгеи погибли двое пенсионеров и пострадал подросток во время ДТП
В Адыгее вечером 19 июня в лобовом ДТП погибли двое пожилых жителей Майкопского района
Авария произошла около 21:10 на 23-м км дороги Майкоп — Гузерипль, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.
По словам собеседника, 81-летний водитель автомобиля «Волга» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota. За рулем иномарки находился 47-летний мужчина.
В результате ДТП погибли 81-летний водитель и 80-летняя пассажирка «Волги». Также пострадала 13-летняя пассажирка иномарки. ее доставили в больницу.
Как сообщали Юга.ру, в апреле в Новороссийске произошло ДТП, в котором один человек погиб и шестеро пострадали.
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