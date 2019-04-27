Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске

Ночью 27 апреля в Новороссийске произошло ДТП с двумя погибшими

Ford Focus и ВАЗ-21099 столкнулись около 1:45 на Анапском шоссе.

«По предварительным данным, водитель Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗом», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате на месте погиб водитель «девяносто девятой», четверо его пассажиров, в том числе ребенок, получили травмы. Также пострадали пассажиры иномарки, в том числе несовершеннолетняя девочка. Всех шестерых пострадавших госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.