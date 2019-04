Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске

View this post on Instagram

27.04 А это ДТП на Анапском шоссе в Новороссийске. Его комментирует начальник спасательной службы @alekseioderov ⠀ •Отработали ДТП на ул.Анапское шоссе.... #Спасатели при помощи гидравлических инструментов извлекали из автомобиля двух человек.... Тяжёлое #ДТП, тяжелые последствия.. Шесть человек пострадали и один труп... Это ДТП из серии ,,всё умею всё могу,,, Молодые все, жалко ... Зачем гонять??? И для кого??? Любите и берегите себя!!! • . #пувкдтп #дтпкрымск #дтпновороссийск #дтп #дтпабинск #крымск #новороссийск #абинск #краснодар #дтпкраснодар #дтпанапа