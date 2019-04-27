Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске

Краснодарский край

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Ночью 27 апреля в Новороссийске произошло ДТП с двумя погибшими

Ford Focus и ВАЗ-21099 столкнулись около 1:45 на Анапском шоссе.

«По предварительным данным, водитель Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗом», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате на месте погиб водитель «девяносто девятой», четверо его пассажиров, в том числе ребенок, получили травмы. Также пострадали пассажиры иномарки, в том числе несовершеннолетняя девочка. Всех шестерых пострадавших госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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27.04 А это ДТП на Анапском шоссе в Новороссийске. Его комментирует начальник спасательной службы @alekseioderov ⠀ •Отработали ДТП на ул.Анапское шоссе.... #Спасатели при помощи гидравлических инструментов извлекали из автомобиля двух человек.... Тяжёлое #ДТП, тяжелые последствия.. Шесть человек пострадали и один труп... Это ДТП из серии ,,всё умею всё могу,,, Молодые все, жалко ... Зачем гонять??? И для кого??? Любите и берегите себя!!! • . #пувкдтп #дтпкрымск #дтпновороссийск #дтп #дтпабинск #крымск #новороссийск #абинск #краснодар #дтпкраснодар #дтпанапа

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ДТП Новороссийск
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Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске
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