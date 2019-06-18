В Сочи для школьников разработали маршруты для многодневных походов

Краснодарский край

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Для детей и подростков в Сочи в летний сезон организовали многодневные походы по типу плановых маршрутов

В рамках краевой акции «Дорогами героев» для подростков разработали четыре маршрута по Сочинскому национальному парку и Кавказскому биосферному заповеднику.

«Каждый маршрут по-своему уникален. Например, на маршруте № 4 по пути ребят встречает большое количество рекреационных объектов, к которым самостоятельно они не придут: водопад Игристый, Тигровая пещера, водопады Шапсуг и Псыдах, пещера Ведьм, скала Стариков, дольмены урочища Калеж», — рассказали в управлении по образованию и науке мэрии Сочи.

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Проходя маршрут № 3, подростки попадут в лес времен древней Колхиды, познакомятся с этнографическим поселением «Ажек», смогут изучить местные обычаи и традиции. Маршруты № 1 и № 2 — это маршруты героев. Именно в тех местах советская армия преградила путь фашистским захватчикам, не дав проникнуть на территорию Сочи. Юные туристы смогут там найти свидетельства кровопролитных боев: осколки снарядов, патроны, разбитые каски.

Всего за лето в многодневных походах побывает более 2 тыс. сочинских школьников.

Как сообщали Юга.ру, в начале летнего сезона в Кавказском заповеднике открыли маршрут «Через горы к морю».

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