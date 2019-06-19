В Адыгее в 2019 году на нацпроекты собираются потратить 3,5 млрд рублей
В Адыгее разработали и утвердили 48 региональных проектов на 2019 год, направленных на выполнение показателей по 11 национальным проектам
В 2019 году на их реализацию предполагается направить почти 3,5 млрд рублей, из них более 3 млрд рублей — федеральные средства, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Руководитель региона потребовал синхронизировать работу всех министерств, строго следовать графику, по возможности идти с его опережением.
«Национальные проекты открывают перед нашим регионом большие возможности в достижении более высоких показателей в экономике, социальной сфере, развитии транспортной и коммунальной инфраструктуры. Все решения, над которыми мы сегодня работаем, должны соответствовать запросам наших жителей. Результаты такой созидательной деятельности должны существенно изменить уровень жизни населения», — подчеркнул Кумпилов.
Паспорта региональных проектов размещены в государственной информационной системе «Электронный бюджет». Для координации работы по нацпроектам в Адыгее создан и действует Региональный проектный офис, сообщили в министерстве экономического развития и торговли региона.
Как писали Юга.ру, Адыгея вошла в десятку регионов России со слабой экономикой, которым назначили кураторов из числа федеральных чиновников. Так, республику будет курировать министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
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