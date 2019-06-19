В Адыгее в 2019 году на нацпроекты собираются потратить 3,5 млрд рублей

В Адыгее разработали и утвердили 48 региональных проектов на 2019 год, направленных на выполнение показателей по 11 национальным проектам

В 2019 году на их реализацию предполагается направить почти 3,5 млрд рублей, из них более 3 млрд рублей — федеральные средства, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Руководитель региона потребовал синхронизировать работу всех министерств, строго следовать графику, по возможности идти с его опережением.

«Национальные проекты открывают перед нашим регионом большие возможности в достижении более высоких показателей в экономике, социальной сфере, развитии транспортной и коммунальной инфраструктуры. Все решения, над которыми мы сегодня работаем, должны соответствовать запросам наших жителей. Результаты такой созидательной деятельности должны существенно изменить уровень жизни населения», — подчеркнул Кумпилов.