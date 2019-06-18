Сотрудника администрации Новороссийска осудили за взятку в полмиллиона рублей

В январе 2019 года сотрудники УФСБ задержали с поличным специалиста управления муниципального контроля администрации города-героя, когда он получал от посредника 530 тыс. рублей. За эти деньги чиновник помог избежать гражданской ответственности человеку, который эксплуатировал жилой объект на участке земли несоответствующей категории назначения.

Артура Соломатина осудили по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в крупном размере), сообщили 18 июня в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю. Октябрьский районный суд Новороссийска приговорил его к полутора годам лишения свободы условно.

В пресс-релизе УФСБ говорится, что Соломатин — бывший главный специалист городского управления муниципального контроля, однако на сайте администрации Новороссийска он по-прежнему указан как сотрудник подразделения.