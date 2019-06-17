Бывшего гендиректора кубанской компании «Элит-масло» будут судить за мошенничество на полмиллиарда рублей
В Краснодаре завершили расследование дела в отношении бывшего гендиректора ООО «Кубанская компания "Элит-масло"» Сергея Лепского, обвиняемого в мошенничестве с суммарным ущербом более 590 млн рублей
В 2016 году компанию признали банкротом. По версии следствия, за два года до этого топ-менеджеры предприятия организовали хищение кредитных средств ПАО «Сбербанк». Предоставив банку ложные сведения о финансовом состоянии компании, они получили кредит в сумме 380 млн рублей, который не был возвращен. В 2016 году «Элит-масло» не вернуло компании «Земля Кубани» 79 млн рублей за поставленные семена подсолнечника. В том же году производственный холдинг «Здрава» в Кировской области не получил от предприятя оплаченную партию товара на 81 млн рублей. Кроме того, своих денег не получили за свою продукцию несколько индивидуальных предпринимателей и КФХ. Следствие считает, что все деньги похитило руководство «Элит-масла».
В тот же период, по данным следствия, руководство компании обмануло налоговиков, нанеся ущерб РФ на 38 млн рублей.
Уголовное дело о 14 эпизодах мошенничества в особо крупном размере возбудили в июле 2016 года. Лепского поместили под домашний арест. В качестве обвиняемых проходят также главный бухгалтер компании Мария Косинская (она скончалась в 2016 году) и бывший владелец бизнеса Сергей Киричек (он находится в розыске, его дело выделено в отдельное производство).
Лепский не признает вину, утверждая, что об обстоятельствах кредитного договора со Сбербанком знала только Косинская, а перед контрагентами обязательства не были выполнены из-за критической кредитной нагрузки предприятия, пишет «Коммерсантъ».
Зарегистрированное в 2005 году ООО «Кубанская компания "Элит-Масло"» построило с нуля завод по переработке масличных культур, который входил в четверку лидеров рынка края. Выручка в 2015 году (последний год перед банкротством) составила 8,7 млрд рублей, чистая прибыль — 24 млн рублей. В июле 2016 года компанию признали несостоятельной, сумма долга — 6 млрд рублей.
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