Из-за долгов за газ в Симферополе начали останавливаться заправки. Из-за этого могут перестать ходить автобусы

Собственники трех заправочных станций обратились к представителям власти Симферополя и сообщили, что транспортные компании задолжали им 23 млн рублей.

В Симферополе на газомоторном топливе ходят автобусы, купленные по лизингу и договору с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). На городские маршруты каждый день выходит до 120 машин, находящихся в ведении «Горавтотранса». Автобусы заправляются в Симферополе на четырех заправках. Из них 100 машин обслуживают три частные станции, еще 20 — комплекс ГУП «Черноморнефтегаз».

Из-за долгов транспортных компаний одна станция уже приостановила работу, две другие получили предписания от поставщика газа об остановке работы до конца июня. Собственники заправок предупредили, что такая ситуация может привести к полной остановке заправки автобусов.

Директор «Горавтотранса» Денис Майоров заявил, что предприятию не хватает денег, чтобы заплатить за заправленный газ, пишет РИА «Новости Крым».

Глава администрации Симферополя Наталья Маленко сообщила корреспонденту РИА «Новости», что власти будут разбираться с этой проблемой и планируют решить ее до 20 июня.