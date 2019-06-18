В Крыму погиб несовершеннолетний биатлонист из Мурманска

По данным следствия, в первой половине дня 15 июня 17-летний биатлонист вместе с другими спортсменами из Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта и с тренером занимались в горах в районе села Рыбачье Алушты. После тренировки спортсмены вернулись в пансионат «Рыбачий», где заметили, что одного из парней нет.

Следователи осмотрели комнаты пансионата, где жил пропавший. После этого этого они осмотрели маршрут, по которому шли спортсмены. Также они опросили тренера и других биатлонистов.

Утром 16 июня сотрудники МЧС и МВД Крыма нашли труп парня во время прочесывания местности. Он был в стороне от ранее установленного маршрута пробежки спорстменов. Телесных повреждений следователи не нашли, они назначили судебно-медицинскую экспертизу. По факту смерти несовершеннолетнего проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Крым.