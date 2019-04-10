В Госдуму внесли законопроект о приравнивании пьяного ДТП к убийству

Депутаты и сенаторы 10 апреля внесли в Госдуму законопроект, приравнивающий пьяное ДТП со смертельным исходом к умышленному убийству

Законопроект предлагает ужесточить ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Если ДТП, совершенное в пьяном виде, повлекло причинение тяжкого вреда здоровью жертвы, водителю будет грозить до семи лет колонии (сейчас — до четырех лет). Если человек погиб, водителя могут отправить в колонию на 12 лет (сейчас максимум — семь). Если погибли два и более человек — на 15 лет (сейчас максимум — девять лет).

Кроме того, документ предлагает ужесточить наказание за аналогичные преступления на других видах транспорта и в метрополитене, сообщает официальный сайт Госдумы.

Как писали Юга.ру, с просьбой внести поправки в статью 264 УК РФ в июле 2018 года в правительство обратился правозащитник Марат Аманлиев. Он пояснил, что садясь в автомобиль в состоянии опьянения, водитель осознает все последствия и риски для него и других участников движения. Следовательно, совершенное ДТП с пострадавшими является умышленным преступлением.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России, по статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет больше 4 тыс. человек, более 20 тысяч становятся инвалидами.