В Новороссийске электроснабжение социально значимых объектов обеспечивают резервные источники

Партнерский Краснодарский край

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После отключения света в части Новороссийска электроснабжение социально значимых объектов пригорода обеспечивают резервные источники

Аварийное отключение электроэнергии произошло вечером 16 июня в поселке Цемдолина, восьмая щель, на улицах Видова, Тобольской и Анапском шоссе. Причиной технарушения стало повреждение на кабельных линиях, которые находятся в обслуживании смежной электросетевой организации «НЭСК-Электросети».

Бригады специалистов Юго-Западных электрических сетей продолжают восстановительные работы на оборудовании подстанции «ДСК» в пригороде Новороссийска. Большую часть социально значимых объектов ночью обеспечили при помощи резервных источников энергоснабжения — дизельных генераторов. Продолжается работа по подключению бытового сектора.

Бригады энергетиков «Россети Кубань» перешли на усиленный режим. Восстановительные работы на питающем центре ведутся в круглосуточном режиме, чтобы возобновить подачу энергоснабжения потребителям. Специалисты обеспечены необходимым оборудованием и материалами для проведения ремонтных работ, мобилизован дополнительный ремонтный персонал компании. Ввод оборудования в работу производится только после устранения всех неполадок и проведения высоковольтных испытаний, сообщили в пресс-службе «Россети Кубань».

Для информирования населения работает многоканальная горячая линия по телефону: 8-800-100-15-52, а также единый интернет-портал «Светлая страна».

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