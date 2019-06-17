Часть Новороссийска осталась без света из-за аварии

Поселок Цемдолина и несколько улиц Новороссийска вечером 16 июня остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии произошло в поселке Цемдолина, восьмая щель, на улицах Видова, Тобольской и Анапском шоссе.

Предварительной причиной аварии на подстанции «ДСК» в пригороде Новороссийска стало превышение потребления допустимой мощности и повреждение на абонентской кабельной линии. Обстоятельства уточняются.

Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы и подключают все резервные источники питания.

«Электроснабжение пытаются восстановить максимально оперативно все бригады энергоснабжающих компаний города. О ходе работ будем вас информировать. Соблюдайте спокойствие и спасибо за понимание», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Новороссийска.