Часть Новороссийска осталась без света из-за аварии
Поселок Цемдолина и несколько улиц Новороссийска вечером 16 июня остались без света из-за аварии
Аварийное отключение электроэнергии произошло в поселке Цемдолина, восьмая щель, на улицах Видова, Тобольской и Анапском шоссе.
Предварительной причиной аварии на подстанции «ДСК» в пригороде Новороссийска стало превышение потребления допустимой мощности и повреждение на абонентской кабельной линии. Обстоятельства уточняются.
Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы и подключают все резервные источники питания.
«Электроснабжение пытаются восстановить максимально оперативно все бригады энергоснабжающих компаний города. О ходе работ будем вас информировать. Соблюдайте спокойствие и спасибо за понимание», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Новороссийска.
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