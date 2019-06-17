Главу Дагестана Владимира Васильева экстренно госпитализировали в Москве

Глава Дагестана Владимир Васильев в июне попал в больницу в Москве с воспалением легких

Владимир Васильев находится на лечении в Москве, ему поставили диагноз воспаление легких. На время отсутствия главы республики его обязанности будет исполнять председатель правительства Дагестана Артем Здунов, сообщили 16 июня в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

Как сообщали Юга.ру, Владимир Васильев стал временно исполняющим главы Дагестана в октябре 2017 года, сменив Рамазана Абдулатипова. Он отправил правительство республики в отставку 5 февраля 2018 года — после задержания врио его председателя Абдусамада Гамидова в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных денег. Через два дня правительство республики возглавил министр экономики Татарстана Артем Здунов.

В марте 2018 года Васильев провел преобразования в правительстве республики. В апреле того же года Здунов подписал распоряжения об увольнении заместителей министров и сокращении должностей в правительстве Дагестана.

В сентябре депутаты Народного собрания Дагестана через тайное голосование избрали главой республики Васильева.