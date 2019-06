В Майкопе прошел град и смерчи. По градовым облакам выпустили 30 ракет

View this post on Instagram

Мощная градовая ячейка со смерчем накрыла Майкоп. Посмотрите в карусели какие огромные градины сыпались с неба! Фото Нетипичная Адыгея и @dunaev1905. #Майкоп #ЧПМайкоп #Град #Адыгея #typodar