В Майкопе прошел град и смерчи. По градовым облакам выпустили 30 ракет

Очевидцы публиковали в социальных сетях видео со смерчем и градом. в некоторых районах города градины достигали диаметра до 2 см. Благодаря оперативным действиям противоградовой службы, градоопасное явление удалось минимизировать, сообщили порталу Юга.ру в отряде краснодарской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические процессы.

По словам собеседника, по градовым облакам было выпущено 30 ракет. Поэтому град выпал не во всех районах столицы Адыгеи.

«Градовые облака образовались в районе Кужорского переезда и двигались с востока на запад. В настоящее время не наблюдается метеопасносного явления», — рассказали Юга.ру в противоградовом отряде.

Ситуация находится на контроле, сообщений о повреждениях в результате града не поступало, добавили порталу Юга.ру в пресс-службе МЧС по Адыгее.

Противоградовые работы начинаются 25 апреля и завершаются 1 октября. Этот период будет полностью защищен от воздействия града. Для этого создан необходимый запас ракет из 650 штук — с учетом прошлогоднего запаса и новой партии ракет.

Всего в Адыгее размещено девять пунктов воздействия на градовые облака, из них четыре находятся в Майкопском районе, три — в Кошехабльском районе и два — в Гиагинском районе. На каждом из пунктов расположено по одной или две установки.