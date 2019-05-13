В Адыгее за два дня выпустили 50 противоградовых ракет

В Адыгее для предотвращения ущерба от града за счет средств республиканского бюджета закупили 277 противоградовых ракет, из них 50 уже выпустили

Об этом порталу Юга.ру сообщили в отряде краснодарской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические процессы.

Первые 50 ракет выпустили 11 и 12 мая в Кошехабльском и Майкопском районах. Градоопасные облака разбивают с помощью специальных ракет с йодистым серебром. Этот экологически чистый реагент позволяет ускорить выпадение осадков в виде дождя, предотвращая образование льда.

«Благодаря своевременному воздействию на облака, град, выпавший в Майкопском районе в минувшие выходные, был мелким и не нанес серьезного ущерба», — рассказали в противоградовом отряде.

Противоградовые работы начинаются 25 апреля и завершаются 1 октября. Этот период будет полностью защищен от воздействия града. Для этого создан необходимый запас ракет из 650 штук — с учетом прошлогоднего запаса и новой партии ракет.

Всего в Адыгее размещено девять пунктов воздействия на градовые облака, из них четыре находятся в Майкопском районе, три — в Кошехабльском районе и два — в Гиагинском районе. На каждом из пунктов расположено по одной или две установки.

Общая площадь защищаемой территории в республике составляет 86,9 тыс. га, общая защищаемая территория Адыгеи и Краснодарского края — более 830 тыс. га. Применяемый метод позволяет сократить ущерб от градобития в пять раз.

Как сообщали Юга.ру, 11 мая в нескольких районах Кубани и Адыгеи выпал град диаметром до 2 см.