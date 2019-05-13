В Адыгее за два дня выпустили 50 противоградовых ракет
В Адыгее для предотвращения ущерба от града за счет средств республиканского бюджета закупили 277 противоградовых ракет, из них 50 уже выпустили
Об этом порталу Юга.ру сообщили в отряде краснодарской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические процессы.
Первые 50 ракет выпустили 11 и 12 мая в Кошехабльском и Майкопском районах. Градоопасные облака разбивают с помощью специальных ракет с йодистым серебром. Этот экологически чистый реагент позволяет ускорить выпадение осадков в виде дождя, предотвращая образование льда.
«Благодаря своевременному воздействию на облака, град, выпавший в Майкопском районе в минувшие выходные, был мелким и не нанес серьезного ущерба», — рассказали в противоградовом отряде.
Противоградовые работы начинаются 25 апреля и завершаются 1 октября. Этот период будет полностью защищен от воздействия града. Для этого создан необходимый запас ракет из 650 штук — с учетом прошлогоднего запаса и новой партии ракет.
Всего в Адыгее размещено девять пунктов воздействия на градовые облака, из них четыре находятся в Майкопском районе, три — в Кошехабльском районе и два — в Гиагинском районе. На каждом из пунктов расположено по одной или две установки.
Общая площадь защищаемой территории в республике составляет 86,9 тыс. га, общая защищаемая территория Адыгеи и Краснодарского края — более 830 тыс. га. Применяемый метод позволяет сократить ущерб от градобития в пять раз.
Как сообщали Юга.ру, 11 мая в нескольких районах Кубани и Адыгеи выпал град диаметром до 2 см.
И другие события Краснодара с 13 по 19 мая
«Предотвращена попытка провести молодежную дискотеку 13+»
В Новороссийске отменили концерт рэпера Markul
Статьи ПартнерскийБизнес с человеческим лицом
Как «Крайинвестбанк» инвестирует в развитие малого и среднего бизнеса на Кубани
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.