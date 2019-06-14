В Адыгее проведут соревнования по приготовлению халюжей

В Майкопском районе на площадке у водопадов Руфабго 15 июня для жителей и гостей Адыгеи организуют День халюжа

Во время праздника пройдут соревнования между участницами-мастерицами по приготовлению халюжей. Начало кулинарного состязания — в 12:00.

«Каждая участница должна принести с собой на конкурс готовое тесто и один килограмм адыгейского сыра (для начинки), а также иметь с собой кухонные приборы для приготовления: скалку, фигурный отрезной нож», — рассказал порталу Юга.ру руководитель турфирмы «Руфа-Тур» Мурат Бибов.

По его словам, у каждой хозяйки традиционно бывают свои секреты приготовления халюжа, что отражается в его вкусе. Жюри будет оценивать оригинальное оформление блюда с халюжем, толщину теста, вкус начинки.

Победителей назовут в пяти номинациях: «Бабушкин халюж», «Праздничный халюж», «Халюж хозяюшки», «Невесткины руки», «Свадебный халюж».

Для гостей проведут познавательные этно-исторические экскурсы, конкурсы и концерт.

День халюжа организуют по типу семейного праздника. Все туристы смогут ознакомиться с национальными традициями и кухней адыгов. Организатором мероприятия выступает АО «Руфа-Тур» вместе с республиканским министерством сельского хозяйства и комитетом по туризму и курортам.