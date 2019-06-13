В Адыгее создадут домашнюю обстановку в палатах для тяжелобольных пациентов
В Адыгее планируют развивать службу паллиативной помощи, улучшая качество помощи и создавая комфортные условия содержания пациентов
Такую задачу 13 июня поставил глава Адыгеи Мурат Кумпилов перед минздравом республики.
Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков отметил, что первое в республике отделение паллиативной помощи оказалось востребованным — все 15 мест заняты. Поэтому планируется создать дополнительные койко-места на базе Адыгейской межрайонной больницы.
Глава Адыгеи поручил продолжить работу над созданием комфортных условий всем пациентам, оснащать здания системами кондиционирования, приближать обстановку в палатах к домашним условиям, украсить их картинами, изделиями декоративно-прикладного искусства.
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Об этом просили и сами пациенты паллиативного отделения, сообщила председатель Общественного совета при министерстве здравоохранения Адыгеи Елена Садовникова. Она предложила организовать посещение религиозных деятелей, особенно в праздничные дни. Также собираются устраивать встречи с художниками и музыкантами.
Для этого Мурат Кумпилов дал задание активизировать волонтерское движение, привлечь общественные организации, библиотеки, школы искусств, профессиональные творческие союзы, представителей религиозных конфессий.
Как сообщали Юга.ру, в Адыгее на базе Майкопской центральной районной больницы в 2019 году начало работать первое в республике отделение паллиативной помощи для неизлечимо больных людей. На эти цели из республиканского бюджета выделили около 10 млн рублей.
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