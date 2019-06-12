В честь Дня России в Адыгее провели концерт и флешмоб
В Майкопе 12 июня в честь Дня России провели праздничные мероприятия
Праздник начался с флешмоба, в время которого волонтеры выстроились в слово «Россия» и развернули большой флаг РФ. Затем начался концерт. Для жителей республики выступили творческие коллективы и артисты Адыгеи. Сейчас на аллеях городского парка работают арт-площадки «Россия в красках творчества».
В течение дня в горпарке будут проходить мастер-классы, работать поэтическая аллея «Россия начинается с меня» и тематические фотозоны. Все желающие смогут присоединиться к «Хороводу народных игр». Праздник завершит концерт творческих коллективов города «Моя Россия — моя страна!» и танцевальный вечер «Как упоительны в России вечера!».
Как рассказали в пресс-службе главы Адыгеи, праздничные мероприятия проходят во всех муниципалитетах республики. Так, в Красногвардейском районе в время праздничного мероприятия, посвященного Дню России, планируют устроить масштабное угощение блюдами национальной кухни.
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