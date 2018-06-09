В Адыгее увеличили площади посевов с элитными сортами пшеницы

Адыгея

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В Адыгее рассчитывают в этом году на высокий урожай озимых зерновых

Специалисты связывают это не только с благоприятными погодными условиями и увеличением посевной площади, но и сортообновлением.

По данным минсельхоза Адыгеи, удельный вес площадей засеваемых элитными семенами в общей площади посевов составляет до 17% при научно рекомендованной норме 15%.

Под урожай 2018 года засеяно 140 тонн оригинальных семян озимой пшеницы на площади 1,4 тыс. га в 39 хозяйствах республики. За счет внедрения новых сортов в результате смены и обновления сортов достигается увеличение урожайности на 15-20%.

«Благодаря тесному сотрудничеству с Научным центром зерна имени Лукьяненко, Адыгея обеспечена новыми перспективными сортами семян. Возделывается порядка 27 сортов озимой мягкой пшеницы, 12 сортов озимого ячменя и 3 сорта озимой тритикале», — отметили в минсельхозе республики.

В ходе предуборочного совещания 9 июня глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил демонстрационное поле, заложенного в Гиагинском районе Дондуковским элеватором совместного с Национальным центром зерна имени Лукьяненко. С этого года на опытных участках проходят испытания несколько перспективных сортов: «Степь», «Караван» и «Дуплет». С 2009 года было испытано 20 сортов озимой пшеницы и разные сорта озимого тритикале.

Глава республики высоко оценил инновационную работу аграриев, отметив большое значение соблюдения общей культуры земледелия, повышение эффективного использования научного потенциала для достижения высокого урожая зерновых.

Растениеводство Сельское хозяйство
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