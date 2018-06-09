В Адыгее увеличили площади посевов с элитными сортами пшеницы

В Адыгее рассчитывают в этом году на высокий урожай озимых зерновых

Специалисты связывают это не только с благоприятными погодными условиями и увеличением посевной площади, но и сортообновлением.

По данным минсельхоза Адыгеи, удельный вес площадей засеваемых элитными семенами в общей площади посевов составляет до 17% при научно рекомендованной норме 15%.

Под урожай 2018 года засеяно 140 тонн оригинальных семян озимой пшеницы на площади 1,4 тыс. га в 39 хозяйствах республики. За счет внедрения новых сортов в результате смены и обновления сортов достигается увеличение урожайности на 15-20%.

«Благодаря тесному сотрудничеству с Научным центром зерна имени Лукьяненко, Адыгея обеспечена новыми перспективными сортами семян. Возделывается порядка 27 сортов озимой мягкой пшеницы, 12 сортов озимого ячменя и 3 сорта озимой тритикале», — отметили в минсельхозе республики.

В ходе предуборочного совещания 9 июня глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил демонстрационное поле, заложенного в Гиагинском районе Дондуковским элеватором совместного с Национальным центром зерна имени Лукьяненко. С этого года на опытных участках проходят испытания несколько перспективных сортов: «Степь», «Караван» и «Дуплет». С 2009 года было испытано 20 сортов озимой пшеницы и разные сорта озимого тритикале.

Глава республики высоко оценил инновационную работу аграриев, отметив большое значение соблюдения общей культуры земледелия, повышение эффективного использования научного потенциала для достижения высокого урожая зерновых.