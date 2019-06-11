В лесу в окрестностях Сочи пропала 78-летняя женщина
В сочинском лесу, в районе поселка Вишневка, 8 июня пропала 78-летняя женщина
Женщина ушла 8 июня в лес в районе поселка Вишневка и до сих пор не вернулась. Спасатели обследовали местность вдоль течения ручья, где пенсионерка могла проходить, но никого не обнаружили. Поиски приостанавливали в связи с наступлением темноты, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
В 6:00 11 июня с базы ЮРПСО выехали три кинологических расчета и спасатели из поселка Лазаревского для продолжения поиска.
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