Годовалый ребенок пострадал после столкновения двух легковушек в Сочи

В Адлерском районе Сочи 11 июня произошла авария, в которой пострадал ребенок

ДТП случилось в 15:30. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 ехал по Континентальному проспекту и на регулируемом перекрестке, при повороте налево, не уступил дорогу машине Mercedes-Benz. За рулем иномарки находилась 26-летняя девушка. Машины столкнулись. От удара Mercedes-Benz изменил траекторию движения, съехал вправо на обочину и наехал на металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадал годовалый пассажир отечественного автомобиля. Ребенка везли без удерживающего устройства. Водители не пострадали, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.