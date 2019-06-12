Годовалый ребенок пострадал после столкновения двух легковушек в Сочи
В Адлерском районе Сочи 11 июня произошла авария, в которой пострадал ребенок
ДТП случилось в 15:30. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 ехал по Континентальному проспекту и на регулируемом перекрестке, при повороте налево, не уступил дорогу машине Mercedes-Benz. За рулем иномарки находилась 26-летняя девушка. Машины столкнулись. От удара Mercedes-Benz изменил траекторию движения, съехал вправо на обочину и наехал на металлическое ограждение.
В результате ДТП пострадал годовалый пассажир отечественного автомобиля. Ребенка везли без удерживающего устройства. Водители не пострадали, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи 10 июня пьяный полицейский сбил двух 16-летних девушек.
И еще несколько причин пойти на фестиваль Streetosphere в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.