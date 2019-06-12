Годовалый ребенок пострадал после столкновения двух легковушек в Сочи

Краснодарский край

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В Адлерском районе Сочи 11 июня произошла авария, в которой пострадал ребенок

ДТП случилось в 15:30. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 ехал по Континентальному проспекту и на регулируемом перекрестке, при повороте налево, не уступил дорогу машине Mercedes-Benz. За рулем иномарки находилась 26-летняя девушка. Машины столкнулись. От удара Mercedes-Benz изменил траекторию движения, съехал вправо на обочину и наехал на металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадал годовалый пассажир отечественного автомобиля. Ребенка везли без удерживающего устройства. Водители не пострадали, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи 10 июня пьяный полицейский сбил двух 16-летних девушек.

Дети ДТП Сочи
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