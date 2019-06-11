В центре Краснодара ограничат движение 12 июня

В связи с празднованием Дня России в Краснодаре закроют для проезда несколько участков центральных улиц

12 июня в Краснодаре пройдет Парада дружбы народов России, а также состоится праздничный концерт, на котором выступят Тима Белорусских и краснодарский рэп-исполнитель PLC (Сергей Трущев).

С 6:00 до 22:00 нельзя будет проехать по следующим участкам:

улица Красная от Калинина до Длинной;

улица Буденного от Седина до Рашпилевской;

улица Красноармейская от Пашковской до Кузнечной;

улица Длинная от Рашпилевской до Коммунаров.

Кроме того, эти участки освободят от припаркованных машин, установят временные дорожные знаки и ограждения. Для транспорта граждан с ограниченными возможностями здоровья организуют парковку на участке Красноармейской от Буденного до Кузнечной, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.