В центре Краснодара ограничат движение 12 июня

Краснодарский край

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В связи с празднованием Дня России в Краснодаре закроют для проезда несколько участков центральных улиц

12 июня в Краснодаре пройдет Парада дружбы народов России, а также состоится праздничный концерт, на котором выступят Тима Белорусских и краснодарский рэп-исполнитель PLC (Сергей Трущев).

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С 6:00 до 22:00 нельзя будет проехать по следующим участкам:

  • улица Красная от Калинина до Длинной;
  • улица Буденного от Седина до Рашпилевской;
  • улица Красноармейская от Пашковской до Кузнечной;
  • улица Длинная от Рашпилевской до Коммунаров.

Кроме того, эти участки освободят от припаркованных машин, установят временные дорожные знаки и ограждения. Для транспорта граждан с ограниченными возможностями здоровья организуют парковку на участке Красноармейской от Буденного до Кузнечной, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Краснодар Транспорт
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