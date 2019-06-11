Жителей Кубани предупредили о ливне с грозой и градом

До конца суток 11 июня, а также 12 и 13 июня местами в крае, в том числе в Краснодаре ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с. В связи с этим объявили экстренное предупреждение. Непогода не коснется только Сочи.

Возможны подъемы уровня воды в реках. Местами они могут достигать неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.