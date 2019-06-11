Жителей Кубани предупредили о ливне с грозой и градом

Краснодарский край

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В Краснодарском крае с 11 по 13 июня ожидают ухудшение погоды

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До конца суток 11 июня, а также 12 и 13 июня местами в крае, в том числе в Краснодаре ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с. В связи с этим объявили экстренное предупреждение. Непогода не коснется только Сочи.

Возможны подъемы уровня воды в реках. Местами они могут достигать неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 7 июня в результате грозовых ливней с сильным ветром местами на Кубани произошли подтопления и нарушилось электроснабжение.

МЧС Погода Штормовые предупреждения
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