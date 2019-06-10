Тима Белорусских выступит в Краснодаре на праздновании Дня России
На Главной городской площади Краснодара 12 июня состоится бесплатный концерт Тимы Белорусских
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Выступление артиста состоится в рамках празднования Дня России. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Информация подтверждается на официальной странице Белорусских в графике концертов.
Также на сцену выйдет участник шоу «Песни» на канале ТНТ, краснодарский рэп-исполнитель PLC (Сергей Трущев).
Концерт начнется в 18:00 и завершится в 21:00 салютом.
Известно, что в центре Краснодара 12 июня ограничат движение транспорта. С 6:00 до 22:00 нельзя будет проехать по некоторым участкам дорог.
Как писали Юга.ру, в Красногвардейском районе Адыгеи на празднике, посвященном Дню России, раздадут тысячу халюжей и блинов.
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