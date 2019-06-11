Причиной хлопка газа в Сочи стала невыключенная духовка

К хлопку газа, произошедшему 11 июня в многоэтажке в Сочи, привело нарушение правил безопасности

Специалисты «Сочигоргаза», которые работали на месте происшествия, установили, что причиной хлопка стал невыключенный духовой шкаф. Житель одной из квартир на первом этаже оставил его в работающем состоянии и отошел.

В помещении скопился газ, в результате произошел хлопок, от которого выбило окна.

Собственник квартиры признал свою вину, у него нет претензий к газовым службам, сообщили в пресс-службе АО «Сочигоргаз».

Как писали Юга.ру, 11 июня в Сочи из-за хлопка газа в многоэтажке эвакуировали 30 человек.