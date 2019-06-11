В Сочи из-за хлопка газа в многоэтажке эвакуировали 30 человек

В Адлерском районе Сочи 11 июня в пятиэтажном жилом доме произошел хлопок бытового газа

ЧП произошло на первом этаже дома на улице Садовой. Из здания эвакуировали 30 человек. Погибших и пострадавших нет.

После хлопка возгорания не произошло. В квартире на первом этаже выбило стекла, обрушений нет.

«Проводится дополнительное обследование на наличие скрытых повреждений. Работает следственно-оперативная группа», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работает 27 спасателей и 8 спецмашин.