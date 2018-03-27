«ЕвроХим» представил новые разработки в Белореченске

Компания «ЕвроХим» в рамках большого агротура 26 марта в Белореченске презентовала новые разработки в производстве минеральных удобрений

Специалисты компании встретились с аграриями на Белореченском заводе по производству минеральных удобрений. Сотрудники исследовательских подразделений компании продемонстрировали фермерам новый производственный кластер и новые биологические разработки, которые решают проблему потери азота, задачи по доступности элементов питания и стопроцентной всхожести семян.

Агротур — это цепочка мероприятий, которые будут проходить в 15 городах России. Демонстрационная команда «ЕвроХим» в каждом городе будет представлять продукты и технологические решения для культур, которые выращивают в этой местности.

«Агротур — это новый формат, который, как мы надеемся, понравится клиентам. Этот передвижной центр позволяет нам приехать к нашим клиентам, где выращиваются те или иные культуры, и показать, какие технологические решения мы имеем именно для этого региона», — рассказал генеральный директор ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» Максим Серегин.

Аграриям Белореченского района представили новое производство водорастворимых удобрений NPK. Это новое направление для компании «ЕвроХим», производство запустили в марте на базе белореченского завода. Система минерального питания быстро поступает в почву и растворяется там на 100%. NPK-удобрения подходят для питания любых культур. Для каждой стадии развития культуры есть своя формула.

Для производства водорастворимых NPK-удобрений в Белореченске построили собственный производственный кластер мощностью 50 тыс. тонн в год. Аналогов этой установки среди отечественных производителей сейчас нет. В компании «ЕвроХим» утверждают, что продукт отличает гарантированное качество — компания контролирует всю цепочку производства от сырья до фасовки.

«На сегодняшний день водорастворимые NPK день привозятся из-за границы. Зачастую то сырье, из которого делаются эти удобрения, добывается в России, после этого его транспортируют в Европу, перерабатывают, осуществляют передел. Только после этого они возвращаются в Россию — уже как европейский продукт, и цена у него соответствующая. Мы что, не можем перерабатывать сырье, которое добываем у себя в стране? Конечно, можем. Сегодня это самое крупное предприятие в России по производству водорастворимых минеральных удобрений. И это действительно шаг в направлении импортозамещения», — рассказал Максим Серегин.

Международная компания «ЕвроХим» — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Предприятия EuroChem Group AG производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. Продукция компании поставляется более чем в 100 стран.