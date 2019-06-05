В центре Краснодара ограничат движение транспорта в День России

С 6:00 до 22:00 12 июня нельзя будет проехать по следующим участкам:

улица Красная от Калинина до Длинной;

улица Буденного от Седина до Рашпилевской;

улица Красноармейская от Пашковской до Кузнечной;

улица Длинная от Рашпилевской до Коммунаров.

Кроме того, указанные участки улиц освободят от припаркованных машин, установят временные дорожные знаки и ограждения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Во время праздника 12 июня в центре Краснодара пройдет парад дружбы народов России.