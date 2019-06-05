В центре Краснодара ограничат движение транспорта в День России

Краснодарский край

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В центре Краснодара 12 июня ограничат движение машин из-за празднования Дня России

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С 6:00 до 22:00 12 июня нельзя будет проехать по следующим участкам:

  • улица Красная от Калинина до Длинной;
  • улица Буденного от Седина до Рашпилевской;
  • улица Красноармейская от Пашковской до Кузнечной;
  • улица Длинная от Рашпилевской до Коммунаров.

Кроме того, указанные участки улиц освободят от припаркованных машин, установят временные дорожные знаки и ограждения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Во время праздника 12 июня в центре Краснодара пройдет парад дружбы народов России. 

Как писали Юга.ру, с 5 июня в Краснодаре ограничили движение транспорта на улице Советской из-за работ «Водоканала».

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