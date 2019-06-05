В центре Краснодара ограничат движение транспорта в День России
В центре Краснодара 12 июня ограничат движение машин из-за празднования Дня России
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С 6:00 до 22:00 12 июня нельзя будет проехать по следующим участкам:
- улица Красная от Калинина до Длинной;
- улица Буденного от Седина до Рашпилевской;
- улица Красноармейская от Пашковской до Кузнечной;
- улица Длинная от Рашпилевской до Коммунаров.
Кроме того, указанные участки улиц освободят от припаркованных машин, установят временные дорожные знаки и ограждения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Во время праздника 12 июня в центре Краснодара пройдет парад дружбы народов России.
Как писали Юга.ру, с 5 июня в Краснодаре ограничили движение транспорта на улице Советской из-за работ «Водоканала».
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